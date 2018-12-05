С очередного заседания правительства страны

АШХАБАД, 5 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров, которое было посвящено промежуточным итогам развития всех отраслей народного хозяйства страны за 11 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Заслушав отчеты, туркменский лидер дал поручения о начале подготовки к расширенному заседанию Кабинета Министров по итогам текущего года, программы новой экономической модели развития страны до 2025 года, а также обозначил основные направления деятельности по дальнейшему развитию страны в наступающем году.

Среди приоритетов Президент обозначил необходимость увеличения объемов производства отечественной импортозамещающей продукции за счет выпуска ее новых видов, ускорение приватизационной деятельности, укрепление рыночных институтов, развитие свободной конкуренции и стимулирование частной бизнес-инициативы, развитие социальной сферы.

За неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки глава государства объявил строгий выговор с последним предупреждением вице-премьеру по вопросам промышленности Кериму Дурдымырадову.

Кроме того, глава государства назначил заместителем министра внутренних дел прежнего начальника управления полиции Марыйского велаята Ахмета Ходжатова, на освободившуюся должность заступит майор полиции Мухамметдурды Гайыпгулыев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"