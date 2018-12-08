Глава Туркменистана вернулся из Санкт-Петербурга

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов совершил визит в Российскую Федерацию, предпринятый с целью участия в состоявшейся в Санкт-Петербурге неформальной встрече глав государств - участников Содружества Независимых Государств, в котором Туркменистан будет председательствовать в наступающем году.

Саммит был посвящен обсуждению ключевых аспектов сотрудничества на пространстве СНГ в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, инфраструктуры, энергетики, спорта, туризма, практических аспектов подготовки предстоящих в Ашхабаде мероприятий СНГ.

По завершении общения с коллегами туркменский лидер вернулся в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"