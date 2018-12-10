МИД Туркменистана посетила делегация Японии

АШХАБАД, 8 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 декабря внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Японии во главе с начальником управления по международным проектам Министерства экономики, торговли и промышленности Такаси Йосиока.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития туркмено-японского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере транспорта и связи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"