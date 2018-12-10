В Ашхабаде обсудили значение Великого Шелкового пути

АШХАБАД, 9 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". На текущей неделе в Ашхабаде состоялся ряд мероприятий, посвященных значению Великого Шелкового пути, а также роли Туркменистана в деле его возможного возрождения для развития международного сотрудничества.

В частности, 6 декабря МИД Туркменистана и Госкомитет по охране окружающей среды и земельным ресурсам организовали международный семинар "Успехи, достигнутые в области охраны окружающей среды и международное сотрудничество в год, проходящий под девизом "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути".

В тот же день нчала работу двухдневная международная конференция на уровне министров на тему "Значимость Великого Шелкового пути: настоящее и будущее развитие", организованная под эгидой ЮНЕСКО совместно с правительством Туркменистана. В ней приняли участие делегации 40 стран мира, представители ООН, РЦПДЦА ООН, ЮНЕСКО и других структур.

Основными темами форума стали роль и значимость Великого Шелкового пути для устойчивого развития, создание сети транспортных магистралей по древним маршрутам, обсуждение возможностей общего наследия Шелкового пути для развития в современном обществе международного культурного сотрудничества, а также обмен опытом и знаниями в области наследия Шелкового пути в целях достижении Повестки дня ООН 2030.

По итогам мероприятия была принята Ашхабадская декларация.

ИП "ТУРКМЕНинформ"