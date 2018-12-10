Глава государства осмотрел новые спортивные объекты в Ашхабаде

АШХАБАД, 10 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов проинспектировал ход строительства новых объектов спортивного назначения рядом с Национальным институтом спорта и туризма.

В соответствии с Генеральным планом здесь будет построено здание Министерства спорта и молодежной политики, разместятся факультет Олимпийских видов спорта Национального института спорта и туризма, общежитие на 450 мест, многопрофильный спорткомплекс, зоны отдыха, автопарковка, велотрек и беговые дорожки, помещения технических служб и бассейн.

По завершении осмотра глава государства дал ряд поручений ответственным руководителям и отправился в Олимпийский городок для спортивных занятий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"