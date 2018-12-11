Глава Туркменистана провел рабочее совещание

АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел видео-селекторное рабочее совещание с рядом членов правительства, руководителей силовых структур.

В ходе мероприятия был рассмотрен ход строительства туркменского участка газопровода ТАПИ, железной дороги Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан), текущее положение дел в сельском хозяйстве, результаты проверки Высшей контрольной палатой работы ряда министерств и ведомств, вопросы развития сфер связи, экономики и торговли, телерадиовещания,

Туркменский лидер выразил недовольство качеством теле- и радиопередач в стране и дал поручения по устранению недочетов в данной сфере.

Кроме того, было объявлено решение об амнистии в честь приближающегося празднования Международного дня нейтралитета 796 осужденных лиц.

ИП "ТУРКМЕНинформ"