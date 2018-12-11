В МИД Туркменистана прошли встречи с послами зарубежных государств

АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 декабря внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетили прибывшие с визитом в Ашхабад в рамках участия в торжествах по случаю празднования Международного дня нейтралитета Чрезвычайные и Полномочные Послы Бельгии (с резиденцией в Баку) Берт Шуфс, Государства Кувейт Мажди Ахмед Аль-Дхафири, Республики Польша (с резиденцией в Баку) Марек Януш Цалка и Апостольской Нунциатуры Ватикана Пол Фитцпатрик Расселл.

В ходе проведенных встреч обсуждались ключевые вопросы развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, как на двусторонней основе, так и в рамках взаимодействия с международными организациями и структурами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"