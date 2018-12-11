МИД Туркменистана посетили представители ООН

АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 декабря во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана были проведены встречи с прибывшими с визитом в Ашхабад в рамках участия в торжествах по случаю празднования Международного дня нейтралитета помощником Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам партнерства со странами Ближнего Востока и Центральной Азии Рашидом Халиковым и региональным представителем в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Ашитой Миттал.

В ходе проведенных встреч обсуждались актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества со структурами ООН в сферах обеспечения безопасности и борьбы с угрозами современности, вступления Туркменистана в ряды членов Международной консультативной группы по поисково-спасательным операциям (INSARAG), участия страны в международных операциях по оказанию помощи как внутри, так и за пределами страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"