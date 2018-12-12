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Туркменский лидер поздравил граждан
12.12.2018 11:29

АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к гаражданам страны и соотечественникам по случаю Международного дня нейтралитета.

В поздравлении говорится:

"Нейтралитет – это наше признанное мировым сообществом великое достояние. Это доктрина, популяризирующая миролюбие и дружбу, гуманизм и доброжелательность, сотрудничество и прогресс.

Дважды признанный Организацией Объединенных Наций нейтрально-правовой статус нашего государства приумножает международный авторитет Туркменистана как страны, объединяющей усилия в укреплении всеобщего мира и солидарности, налаживающей отношения, основанные на взаимопонимании и доверии. И сегодня все международное сообщество признает колоссальный вклад нашей страны в установление мира и дружбы, согласия между народами.

Имея мощный творческий потенциал, созидательную силу и великую веру в будущее, мы добиваемся больших успехов во внутренней и внешней политике. Руководствуясь политическим девизом "Государство – для человека!", мы осуществляем масштабную деятельность, которая призвана обеспечить Туркменистану международное признание как динамично развивающейся стране с прогрессивной политической, экономической и культурно-гуманитарной структурой. Проводя высокими темпами важнейшие преобразования, мы планомерно повышаем социально-бытовой уровень жизни нашего народа.

Строительство транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, транспортно-транзитных коридоров, высокоскоростных автомагистралей на основе передовых технологий, крупных индустриальных предприятий, объектов социально-культурного назначения, современных жилых домов, сел и поселков обеспечивает устойчивое экономическое развитие и упрочение суверенитета нашего государства.

Именно независимость и нейтралитет являются залогом всех наших успехов. Это – наше бесценное достояние, благодаря которому народ обрел мирную, счастливую, благополучную и процветающую жизнь.

Руководствуясь основными положениями и целями позитивного нейтралитета, признанного мировым сообществом и навечно закрепленного Конституцией нашего государства, мы планомерно повышаем международный авторитет страны. Наращиваем сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, Евросоюзом, Содружеством Независимых Государств, Шанхайской Организацией Сотрудничества, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движением Неприсоединения, Исламской Организацией Сотрудничества и другими международными структурами, укрепляем политические, экономические и культурные связи с различными странами планеты. Консолидируем усилия в укреплении мира и согласия, обеспечении внутреннего развития и национальных интересов на мировом пространстве.

Благодаря этому в 2018 году наше нейтральное государство избрано членом Бюро Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии и Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций на 2019-2021 годы. По нашей инициативе Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюции по поддержанию международных усилий в Афганистане и "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала". 3 июня объявлено Всемирным днем велосипеда.

В нашей стране по маршруту Великого Шелкового пути проведены массовый велопробег и легкоатлетический кросс, Международное авторалли "Амуль-Хазар 2018", а также состоялся Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Так авторитет нашего независимого государства как страны воодушевленности и прогресса, спорта и здоровья получил признание во всем мире. Все эти успехи являются плодами независимости и проводимой нами политики нейтралитета".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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