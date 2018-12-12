МИД Туркменистана посетила делегация США

МИД Туркменистана посетила делегация США12.12.2018 12:44
АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 декабря глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим в страну в рамках поездки по странам Центральной Азии специальным представителем Госсекретаря по афганскому примирению Залмаем Халилзадом.
Встреча была посвящена вопросам развития туркмено-американского сотрудничества по актуальным направлениям, обсуждению проблем международной и региональной политики, представляющих взаимный интерес, включая ситуацию в Афганистане.
ИП "ТУРКМЕНинформ"