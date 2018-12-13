В Туркменистане аккредитованы послы Египта и Армении

В Туркменистане аккредитованы послы Египта и Армении13.12.2018 11:38
АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабад прибыли для вступления в должность вновь назначенные Чрезвычайные и Полномочные Послы Армении Гарник Бадалян и Египта (с резиденцией в Москве, РФ) Ихаб Ахмет Талаат Наср.
11 декабря они посетили внешнеполитическое ведомство Туркменистана для вручения копий своих верительных грамот и обсуждения перспектив дальнейшего развития меджгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.
С апреля 2015 года послом Египта в Туркменистане являлся Мухаммед Абдельсаттар Мухаммед Эльбадри, а пост главы дипмиссии Армении в Ашхабаде до ноября текущего года занимал Владимир Бадалян.
ИП "ТУРКМЕНинформ"