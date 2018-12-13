В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Украины

В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Украины13.12.2018 12:02
АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 декабря внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила делегация Украины, прибывшая в страну с рабочим визитом во главе с советником министра иностранных дел Украины Виктором Майко (до 2010 года он являлся послом Украины в Туркменистане).
В ходе проведенных переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития туркмено-украинского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
ИП "ТУРКМЕНинформ"