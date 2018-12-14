Туркменский лидер поздравил работников ТЭК

АШХАБАД, 14 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями по случаю профессионального праздника к работникам сферы нефтегазовой промышленности и геологии страны.

В обращении говорилось:

"Туркменистан, обладая колоссальными природными запасами, пользуется большим авторитетом в мире как крупный производитель энергоресурсов и надежный партнер. Мы используем наши природные источники в интересах всего человечества. Яркие примеры тому - уже реализованные и реализуемые масштабные проекты, в частности, газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия. В настоящее время строительство этой крупной транснациональной газовой магистрали ведется ускоренными темпами. В будущем реализация подобных проектов в топливно-энергетическом комплексе, имеющих региональное и глобальное значение, будет одним из ключевых направлений нашей государственной политики.



Мы ориентированы на диверсификацию нефтегазового сектора, расширение его инфраструктуры за счет создания новых современных производств. В этом аспекте для нас приоритетом является переработка природного газа и выпуск новых видов продукции. В данном направлении в ТЭК Туркменистана осуществляются большие шаги. В их числе можно назвать построенный и сданный в эксплуатацию в текущем году в поселке Киянлы Балканского велаята газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена, а также завод в поселке Овадандепе Ахалского велаята по выпуску высококачественного бензина стандарта Euro-5, строительство которого находится на завершающей стадии. Эти крупные предприятия будут содействовать комплексной индустриализации регионов страны, созданию новых рабочих мест, а также наращиванию мощи национальной экономики.

В последние годы развитию нефтехимической отрасли в Туркменистане уделяется большое внимание. Одной из наших основных задач является эффективное использование богатых углеводородных ресурсов, увеличение объемов их переработки и экспорта. Яркий пример тому – начало производства на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов отечественного дизельного топлива марки ECO-5, полностью соответствующего стандартам Euro-5, а также полипропиленовой пленки.



Программой развития нефтегазовой промышленности на период до 2030 года предусматривается реализация мер, нацеленных на дальнейшее наращивание производственных мощностей отрасли, что тесно связано с обеспечением энергетической безопасности страны, целями устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях. Для этого необходимо повышать эффективность работы на нефтяных и газовых месторождениях с применением новых технологий, отвечающих требованиям современности.



Уверен, что целеустремленные, трудолюбивые туркменские нефтяники, газовики и геологи с честью справятся с решением всех поставленных задач".

ИП "ТУРКМЕНинформ"