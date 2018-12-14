Соболезнования народу Турции

АШХАБАД, 14 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

В нем туркменский лидер выразил глубокие соболезнования по случаю гибели множества людей в результате железнодорожной катастрофы в Анкаре, передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"