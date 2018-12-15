Посол Туркменистана аккредитован в Ватикане

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 декабря в Соборе Святого Петра в Ватикане была проведена церемония вручения вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана при Святом Престоле (с резиденцией в Женеве, Швейцария)) Атагельды Халджановым верительных грамот Его Святейшеству Папе Римскому Франциску.

А.Хаджанов станет первым послом Туркменистана в Ватикане со дня установления дипломатических отношений между двумя странами 10 июля 1996 года. Он был назначен на этот пост решением Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова в конце июля. Кроме поста посла А.Хаджанов занимает должность Постоянного представителя Туркменистана при отделении ООН в Женеве.

ИП "ТУРКМЕНинформ"