Рассмотрены актуальные вопросы государственной жизни

АШХАБАД, 16 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание правительства, на котором были рассмотрены такие актуальные вопросы жизни страны, как подготовка к приближающемуся празднованию Нового года, организации отдыха школьников на зимних каникулах, строительство газопровода ТАПИ,

Была обсуждена деятельность национального парламента, внешнеполитического ведомства, итоги проведенных в уходящем году мероприятий программы "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути", текущее положение дел в сферах ТЭК, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и связи, банков и финансов, государственного управления и других, утвержден план выставок, ярмарок и конференций на 2019 год.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки был объявлен строгий выговор вице-премьеру по вопросам АПК Эсенмырату Оразгелдиеву и освобожден от занимаемой должности Керим Керим Дурдымырадов, курировавший сферы промышленности, транспорта и коммуникаций. Также был уволен министр промышленности Хошгелди Мергенов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"