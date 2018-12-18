В Ашхабаде открыли Главную елку

АШХАБАД, 17 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 декабря в Ашхабаде зажгли огни на Главной елке страны, по уже сложившейся традиции установленной перед ТРЦ "Алем" на юге столице.

Тематикой елки-2018 стала "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути", композиция состоит из юрт, олицетворяющих стороны света, каравана верблюдов, арочных конструкций, символов уходящего и наступающего года.

Возле елки были развернуты красочные представления с участием актеров в костюмах героев национальных сказаний, проходили выступления творческих коллективов, а также ребят приветствовали Аяз-баба и Гарпамык, вернувшиеся из путешествия по стране.

ИП "ТУРКМЕНинформ"