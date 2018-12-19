С рабочего видео-селекторного совещания главы Туркменистана

АШХАБАД, 18 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по видео-селекторной связи с участием ряда членов правительства и ответственных руководителей.

Основными темами мероприятия стали обсуждение текущего положения дел в сельском хозяйстве, завершение хлопкоуборочной кампании, итоги выставки турецких товаров в столице, ход благоустройства и развития инфраструктуры Ашхабада, строительство высокоскоростной автотрассы Ашхабад-Туркменабат, подготовка к предстоящей в 2022 году всеобщей переписи населения и жилищного фонда Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"