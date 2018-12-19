В Туркменабате прошли переговоры по границе с Узбекистаном

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 19 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 декабря в Туркменабате завершила работу встреча рабочих групп в рамках совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Туркменистаном и Республикой Узбекистан.



В ходе проходивших в течение недели переговоров стороны рассмотрели результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на участке совместной Государственной границы, подвели итоги работ, проведенных в 2018 году, а также согласовали план-график встреч на 2019 год.



Стороны также доработали пакет проектов нормативных документов демаркации туркмено-узбекской Государственной границы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"