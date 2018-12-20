В Ашхабаде обсужден процесс реализации ЦУР в Туркменистане

АШХАБАД, 20 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 декабря в МИД Туркменистана был проведен "круглый стол", посвященный обсуждению вопросов имплементации Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН в Туркменистане.

На мероприятии была озвучена информация о том, что в текущем году была заложена основа для реализации 148 из 169 задач ЦУР, которые будут достигнуты Туркменистаном в среднесрочной перспективе по трем ключевым стратегическим сферам – экономике, социальной сфере и в сфере экологической безопасности.

Кроме того, состоялись презентации на темы "Образец формы отчетности по достижению ЦУР и методологические указания по подготовке аналитической записки" и "Образец методологии измерения принятых Туркменистаном индикаторов ЦУР и их доступность".

ИП "ТУРКМЕНинформ"