Туркменский лидер провел расширенное заседание правительства

АШХАБАД, 21 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание Кабинета Министров, на которое были приглашены представители аккредитованного в стране дипломатического корпуса зарубежных стран и международных организаций, представители общественных кругов.

На заседании были рассмотрены предварительные результаты реализации в текущем году принятых национальных программ, проводимых реформ в сельском хозяйстве, промышленности, цифровой экономике и других отраслях народного хозяйства, обсуждены основные статьи принятого 1 декабря национальным парламентом бюджета страны на следующий год, определены задачи по дальнейшему развитию национальной экономики, основные направления развития внутренней и внешней политики.

Кроме того, на заседании было поддержано предложение об объявлении 2019 года Годом "Туркменистан – Родина процветания".

ИП "ТУРКМЕНинформ"