Глава Туркменистана провел кадровые перестановки среди дипломатического корпуса

АШХАБАД, 22 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел ряд перестановок и изменений в кадровом составе дипломатического корпуса страны.

Так, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Украине и Молдове Нурберди Аманмырадов был освобожден от занимаемых должностей в связи с переходом на другую работу.

Также был смещен с поста представитель Туркменистана при Международном бюро выставок.

Прежний Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана во Французской Республике (город Париж), Посол, Постоянный представитель Туркменистана при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Чары Ниязов также был переведен на другую работу.

На его место главы дипмиссии Туркменистана в Париже заступит Шохрат Джумаев, до этого являвшийся послом страны в Румынии и Хорватии (новым руководителем посольства в Румынии станет Аннамаммет Аннаев, которому глава государства присвоил дипломатический ранг).

Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла также был присвоен вновь назначенному послу Туркменистана в Армении Мухамметгелди Аязову.

На другую работу переведена и Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Китайской Народной Республике, а также в Монголии, в Социалистической Республике Вьетнам и в Корейской Народно-Демократической Республике Чинар Рустамова.

Ее пост в Пекине теперь займет Парахат Дурдыев, ранее работавший послом Туркменистана в Республике Индия, а также в Народной Республике Бангладеш, в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и в Федеративной Демократической Республике Непал.

ИП "ТУРКМЕНинформ"