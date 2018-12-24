МИД Туркменистана посетила делегация Гамбии

МИД Туркменистана посетила делегация Гамбии23.12.2018 11:19
АШХАБАД, 23 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 декабря внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация МИД Республики Гамбии во главе с секретарем Кабинета Министров, заместителем министра иностранных дел Эбрима Сиссайем.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития межгосударственного взаимодействия на международной арене, двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии МИД.
Напомним, что дипломатические отношения между Туркменистаном и Гамбией были установлены 9 августа 2012 года на основе совместного коммюнике.
ИП "ТУРКМЕНинформ"