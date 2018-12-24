МИД Туркменистана посетила делегация Гамбии

АШХАБАД, 23 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 декабря внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация МИД Республики Гамбии во главе с секретарем Кабинета Министров, заместителем министра иностранных дел Эбрима Сиссайем.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития межгосударственного взаимодействия на международной арене, двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии МИД.

Напомним, что дипломатические отношения между Туркменистаном и Гамбией были установлены 9 августа 2012 года на основе совместного коммюнике.

ИП "ТУРКМЕНинформ"