В Туркменистане создан новый центр по обучению дипломатических работников

АШХАБАД, 24 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания правительства страны Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление о создании при Институте международных отношений Министерства иностранных дел Учебного центра по важным направлениям дипломатии Туркменистана.

Данным постановлением также была утверждена структура нового центра.

ИП "ТУРКМЕНинформ"