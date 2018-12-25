Главы МИД Туркменистана и РФ провели телефонный разговор

АШХАБАД, 25 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 декабря был проведен телефонный разговор между главами ведомств иностранных дел Туркменистана и России Рашидом Мередовым и Сергеем Лавровым.

Беседа была посвящена подведению итогов развития туркмено-российского диалога в уходящем году, перспективам на наступающий, а также некоторым актуальным вопросам двусторонних отношений и сотрудничества в Каспийском регионе.

ИП "ТУРКМЕНинформ"