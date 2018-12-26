Соболезнования в связи с трагедией в Индонезии

Соболезнования в связи с трагедией в Индонезии26.12.2018 11:43
АШХАБАД, 26 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Индонезии Джоко Видодо, в котором выразил соболезнования по случаю гибели множества людей в результате разрушительного цунами на острове Суматра.
Президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
ИП "ТУРКМЕНинформ"