Определены победители юношеского чемпионата Туркменистана по футболу

АШХАБАД, 27 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 декабря в Ашхабаде были проведены финальные состязания национального первенства футболу среди юношей 2002 года рождения.

В турнире принимали участие 7 команд - "Шагадам 2" (город Туркменбаши), "СДЮШОР" (Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва), "СШФ" (Спортивная школа футбола), "Ахал" (Ахалский регион), "Лебап" (Лебапский велаят), "Олимп" (Спортивная средняя школа "Олимп") и команда "Балкан" (Балканский регион).

В финале борьба развернулась между "СШФ", "СДЮШОР", "Лебапом" и "Балканом".

Третье место заняла команда "СШФ", второе - "Балкан", победителем вышла команда "Лебап".

ИП "ТУРКМЕНинформ"