Туркменский лидер провел разговоры с коллегами из Узбекистана и Кыргызстана

АШХАБАД, 28 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 декабря Президент Узбекистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонные разговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Кыргызстана Сооронбем Жээнбековым.

Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по актуальным направлениям и обменялись поздравлениями в честь наступающего Нового года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"