Туркменский лидер провел разговоры с коллегами из Узбекистана и Кыргызстана

Туркменский лидер провел разговоры с коллегами из Узбекистана и Кыргызстана28.12.2018 11:54
АШХАБАД, 28 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 декабря Президент Узбекистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонные разговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Кыргызстана Сооронбем Жээнбековым.
Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по актуальным направлениям и обменялись поздравлениями в честь наступающего Нового года.
ИП "ТУРКМЕНинформ"