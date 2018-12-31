Туркменский лидер принял участие в предновогоднем торжестве

АШХАБАД, 29 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов посетил Главную елку страны на площади перед ТРЦ "Алем" в Ашхабаде.

Глава государства вместе с ребятами принял участие во встрече с Аяз-бабой и Гарпамык и посмотрел праздничное представление, подготовленное юными артистами страны.

Далее туркменский лидер проследовал на новогоднее шоу, организованное в Торгово-промышленной палате.

ИП "ТУРКМЕНинформ"