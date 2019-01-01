Главу Туркменистана поздравили зарубежные коллеги

АШХАБАД, 31 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова поступают поздравительные послания от глав зарубежных государств и правительств, а также сотрудничающих со страной компаний и организаций.

В частности, поздравления прислали Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайкой Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

ИП "ТУРКМЕНинформ"