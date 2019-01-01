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Новогоднее обращение туркменского лидера
01.01.2019 10:06

АШХАБАД, 1 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю наступления Нового года.

В обращении говорилось:

"Подходит к концу ознаменованный значимыми событиями 2018 год – год, прошедший под девизом "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути". Мы провожаем 2018 год, в течение которого были достигнуты большие успехи в самых разных областях жизни страны, но главное – мы сумели значительно повысить благосостояние родного народа. И теперь с огромными надеждами и уверенностью встречаем 2019 год.

По Восточному календарю Новый, 2019 год – Год свиньи. Наши предки говорили: "В Год собаки сей, в Год свиньи – жни", что обозначает присущие этому году урожайность и изобилие.

Уходящий 2018 год в жизни нашей страны и народа стал одним из годов успешной реализации масштабных преобразований. 25 марта 2018 года состоялись выборы депутатов Меджлиса Туркменистана, членов велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и Генгешей. Эти выборы ярко продемонстрировали стремительное продвижение нашего государство по пути демократизации.

В уходящем году были сданы в эксплуатацию очередной комплекс жилого массива "Täze zaman" в столичном этрапе Багтыярлык, многопрофильная клиника и жилой комплекс в городе Туркменабат Лебапского велаята, детская клиника в городе Мары, аквапарк с центром отдыха и здравница в Национальной туристической зоне "Аваза". В столице введены в строй бизнес-комплекс, в Ахалском велаяте – предприятие по производству стекольной продукции, на территории Марыйской государственной электростанции парогазотурбинная электростанция. В Балканском велаяте торжественно открыты завод "Garabogazkarbamid", газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена.

Ввод в эксплуатацию железной дороги Серхетабат-Тургунди, Туркменабатского международного аэропорта, Туркменбашинского международного морского порта стал убедительным свидетельством возрождения в нашей стране Великого Шелкового пути в новом формате.

Мы дали старт строительству очередного этапа транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, приступили к прокладке линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, заложили фундаменты новых современных сел и поселков, а также многих других объектов различного назначения.

На проведенном в сентябре первом заседании Халк Маслахаты Туркменистана мы определили задачи реформирования сельскохозяйственной отрасли, совершенствования предоставляемых населению социальных льгот.

В целях выделения производителям сельхозпродукции земельных участков в долгосрочное пользование мы создали специальный Земельный фонд, что открывает широкие возможности для укрепления продовольственной безопасности страны.

В уходящем году земледельцы своим самоотверженным трудом вырастили и сдали государству свыше 1 миллиона тонн отборной пшеницы, более 1 миллиона 100 тысяч тонн "белого золота".

В стране реализуется ряд государственных программ, направленных на развитие и вывод на качественно новый уровень сфер здравоохранения, спорта, науки и образования. Мы и впредь будем развивать и модернизировать систему здравоохранения. Особое внимание будет уделяться утверждению в обществе принципов здорового образа жизни.

Общеизвестно, что базисом благополучной жизни и счастливого будущего являются наука и образование. Они выступают одной из фундаментальных основ прогресса государства и общества. В этой связи наша актуальная задача – дать молодежи современное образование и всесторонне развить эти сферы.

В году, с которым мы прощаемся, проводилась масштабная работа и по развитию физкультуры и спорта. Мы с гордостью можем назвать успешно проведенные авторалли "Амуль-Хазар 2018", велопробег и легкоатлетический кросс по маршруту Великого Шелкового пути, а в столичном Олимпийском городке – Чемпионат мира по тяжелой атлетике.

По инициативе нашего независимого государства Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 3 июня Всемирным днем велосипеда. Мы и в новом году будем уделять большое внимание развитию спорта.

Культура – душа нашего народа, честь нации. Поэтому в 2018 году была проведена большая работа по развитию культуры, сохранению и популяризации нашего богатого наследия.

Развитию культуры – нашего духовного достояния – мы и впредь будем уделять повышенное внимание.

Во внешней политике мы ставим перед собой задачу дальнейшего укрепления роли нашего нейтрального государства на международной арене, вывода на новый уровень отношений с другими странами и международными организациями. Именно в этом – стратегический курс нашей внешней политики.

В уходящем году Туркменистан был единогласно избран членом Бюро Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.

Избрание нашего нейтрального государства членом Экономического и Социального Совета ООН на 2019-2021 годы также свидетельствует о росте международного авторитета страны.

В целях дальнейшего повышения благосостояния родного народа мы с 1 января 2019 года на 10 процентов увеличиваем размеры заработной платы, пенсий и государственных пособий, стипендий студентам и слушателям.

Новый, 2019 год мы встречаем с огромным воодушевлением, высокими целями и конкретными задачами.

Гордясь своей независимой страной, исходя из ясных целей, мы объявили девизом 2019 года "Туркменистан – Родина процветания".

Патриотизм и вдохновенный труд мужественного народа страны придадут нам сил для успешной реализации программ, направленных на обеспечение счастливой жизни наших соотечественников и сделают Отчизну еще более процветающей страной.

Через считанные мгновения мы встретим Новый, 2019 год, девиз которого "Туркменистан – Родина процветания". И пусть новый год будет годом мира и спокойствия, благополучия и неиссякаемого изобилия!

Желаю в новом году вашим семейным очагам единства, счастья, больших успехов и благоденствия!

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Новым, 2019 годом!

В этот радостный миг адресую вам свои стихотворные строки:

До чего же жизнь прекрасна,
Страна – как лучезарный рай!
Приходи Новый год радостно
В этот благословенный край!

Мечты, взлетая до небес,
Пусть станут явью на земле!
Пусть множат празднества года,
Чередой даря блага!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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