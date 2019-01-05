Туркменский лидер продолжает получать поздравления

АШХАБАД, 2 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова продолжают поступать послания от глав зарубежных государств и правительств.

В частности, поздравления прислали Президент Европейского Совета Дональд Туск, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани с супругой, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Бин Заед Аль Нахайян, Президент Ирландии Майкл Дэниел Хиггинс, Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, Эмир Государства Кувейт Шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль–Сабах, Король Норвегии Харальд V, Королева Дании Маргрете II, Король Тонга Тупоу VI, генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт, генерал-губернатор Новой Зеландии Пэтси Редди с супругом, Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель.

ИП "ТУРКМЕНинформ"