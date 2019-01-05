Выражены соболезнования руководству РФ

АШХАБАД, 3 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послания Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву.

Туркменский лидер выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома в Магнитогорске, передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"