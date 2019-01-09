Глава государства провел заседание правительства

АШХАБАД, 5 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров, посвященное актуальным вопросам жизни страны.

В рамках первого в текущем году заседания было обсуждено текущее положение дел в сферах экономики и торговли, промышленности, ТЭК, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и связи, образования и науки, здравоохранения, культуры и спорта, поставлены задачи по дальнейму развитию и совершенствованию деятельности всех отраслей народного хозяйства, созданию системы электронного правительства, реализации внешнеполитического курса страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"