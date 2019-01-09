Главе Туркменистана поступили новые поздравления

Главе Туркменистана поступили новые поздравления07.01.2019 11:14
АШХАБАД, 7 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана продолжает получать новогодние поздравления от лидеров зарубежных стран и правительств.
Свои поздравления туркменскому лидеру и народу Туркменистана прислали Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Украины Петр Порошенко, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович и Великий Герцог Люксембурга Анри.
ИП "ТУРКМЕНинформ"