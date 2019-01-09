Проведено рабочее совещание главы Туркменистана с руководителями регионов

АШХАБАД, 8 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по видео-селекторной связи с главами администраций велаятов и рядом членов правительства и ответственных руководителей.

Глава государства заслушал отчеты о положении дел в сельском и водном хозяйстве, животноводстве, социально-экономическом развитии регионов и дал ряд поручений и задач по работе в данных направлениях в наступившем году.

Также туркменский лидер произвел ряд кадровых перестановок среди хякимов этрапов велаятов.

Так, Президент подписал указ о назначении Г.Аннаева хякимом Бахерденского этрапа Ахалского велаята.

Т.Назаров был освобожден от должности хякима Губадагского этрапа Дашогузского велаята, на эту должность был назначен Х.Нуржанов.

Новым хякимом этрапа Довлетли Лебапского велаята решением главы государства стал Б.Гылыджов.

Новыми заместителями хякима города Туркменабат были назначены Ф.Бурханов и Б.Ачилов.

Новым главой администрации Мургабского этрапа Марыйского велаята был назначен А.Агамырадов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"