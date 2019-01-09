Туркменский лидер ознакомился с проектами развития столицы

АШХАБАД, 9 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов в рамках рабочей поездки по Ашхабаду ознакомился с экспозицией проектов возведения объектов социального и экономического назначения в рамках программы благоустройства столицы.

Рассмотренные проекты включают строительство жилых домов и кварталов, административных и общественных зданий, школ, детских садов, дворцов культуры, бракосочетания, творчества, спортивных комплексов, объектов сервиса и инфраструктуры, благоустройство зеленых зон и мест отдыха и т.д.

Глава государства внимательно изучил представленные проекты и сделал ряд замечаний и пожеланий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"