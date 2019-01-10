Глава Туркменистана провел выездное рабочее совещание

АШХАБАД, 10 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел выездное рабочее совещание с участием членов Государственного совета безопасности, которое состоялось в животноводческом комплексе при Хозяйственном управлении Министерства внутренних дел страны.

Сначала глава государства ознакомился с созданными при комплексе условиями по выращиванию сельскохозяйственных культур, разведению крупнорогатого скота, птиц для производства продуктов питания для служащих, туркменских алабаев для кинологической службы, осмотрел выставку продукции производственных предприятий оборонного ведомства и т.д.

Также министр внутренних дел И.Муликов от имени всего личного состава МВД передал в дар Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами страны родившегося в первый день наступившего года жеребёнка и попросил дать ему имя. Президент Гурбангулы Бердымухаммедов назвал его Ровач.

Основными темами рабочего совещания стали вопросы деятельности подсобных хозяйств военных и правоохранительных органов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"