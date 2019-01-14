Главу Туркменистана поздравили зарубежные коллеги

АШХАБАД, 11 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов продолжает получать послания от зарубежных коллег с поздравлениями по случаю наступления Нового года.

Свои поздравления также прислали Президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад, Президент Республики Армения Армен Саркисян, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, государственный советник Республики Татарстан Российской Федерации М.Шаймиев, член семьи шейхов Государства Катар Шейх Файсал бин Насер бин Хамад Аль-Тани.

ИП "ТУРКМЕНинформ"