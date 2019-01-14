Глава МИД Туркменистана отправился в Самарканд

АШХАБАД, 12 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов отбыл с визитом в Самарканд.

Целью поездки является в работе предстоящей в воскресенье 1-й встрече глав МИД стран Диалога ""Индия – Центральная Азия", который пойдет с участием Афганистана и будет посвящен актуальным вопросам социально-экономического и культурно-гуманитарного развития региона.

В рамках форума глава МИД Туркменистана также проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"