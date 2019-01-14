Состоялось очередное заседание правительства Туркменистана

АШХАБАД, 13 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров.

На повестку дня мероприятия были вынесены такие актуальные вопросы развития жизни страны, как цифровизация банковско-финансовой сферы, совершенствование ТЭК, системы подготовки кадров для различных отраслей национальной экономики, текущее положение дел в сельском и водном хозяйстве, шелководстве, химической промышленности, энергетической отрасли, производстве продуктов питания, ход развития транспортно-коммуникационной системы Туркменистана, поддержки бизнес-проектов, проводимая работа по популяризации национального культурного наследия и другие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"