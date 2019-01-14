Глава МИД Туркменистана вернулся из Узбекистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым завершила визит в Узбекистан, предпринятый с целью участия в прошедшей вчера в Самарканде 1-й встрече глава МИД стран Диалога "Индия – Центральная Азия" с участием Афганистана.

В рамках форума главы МИД Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Индии и Афганистана обсудили широкий круг вопросов реализации проектов по развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества в сферах экономики и торговли, промышленности, энергетики, транспорта и связи, технологий, инвестиций, спорта, туризма, науки, образования, культуры и других, содействия восстановлению Афганистана.

Накануне форума, 12 января, глава МИД Туркменистана провел встречу со своимм узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым, в ходе которой министры обсудили актуальные аспекты развития туркмено-узбекского сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"