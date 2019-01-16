Посол Туркменистана посетил МИД РФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в России Батыр Ниязлиев посетил внешнеполитическое ведомство РФ, где провел встречу со статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития туркмено-российского диалога по приоритетным направлениям, согласовали график и повестку запланированных двусторонних встреч и переговоров на различных уровнях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"