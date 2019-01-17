Туркменский лидер провел встречу с главой ВТО

Туркменский лидер провел встречу с главой ВТО17.01.2019 11:57
АШХАБАД, 17 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурия.
В ходе встречи глава государства и его гость рассмотрели перспективы активизации двустороннего сотрудничества в таможенной сфере, подготовки специалистов в свете развития транспортно-коммуникационных сетей и борьбы с угрозами современности.
ИП "ТУРКМЕНинформ"