Туркменистан и ЮНФПА подписали документы о развитии сотрудничества

АШХАБАД, 17 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 января в Ашхабаде представители МИД Туркменистана и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) подписали ряд документов о развитии двустороннего сотрудничества.

В частности, были подписаны рабочие планы проектов "Улучшение качества интегрированных услуг в области репродуктивного здоровья" и "Дезагрегированные данные для устойчивого национального развития" между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и ЮНФПА; проекта "Улучшение доступа молодежи к знаниям о репродуктивном здоровье" между Министерством образования страны и ЮНФПА, проекта "Использование данных о народонаселении для разработки национальных стратегий и планов устойчивого развития" между Академией Государственной службы при Президенте Туркменистана и ЮНФПА.

Также в рамках церемонии был подписан Договор о софинансировании между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и ЮНФПА по укреплению службы репродуктивного здоровья мужчин.

ИП "ТУРКМЕНинформ"