Глава государства дал ряд поручений

АШХАБАД, 17 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с участием ряда членов правительства по вопросам реализации принятых государственных программ.

В частности, в ходе мероприятия были рассмотрены вопросы исполнения Программы по развитию экономической, финансовой и банковской систем Туркменистана на 2019-2025 годы, Программы по развитию торгового комплекса Туркменистана на 2019-2025 годы, Программы развития строительной и энергетической отраслей страны на 2019-2025 годы, Программы развития агропромышленного комплекса страны на 2019-2025 годы

Глава государства дал ряд поручений по устранению ряда недочетов в проектах программ и тщательной проработке содержащихся в них задач, задействованию других структур для повышения их эффективности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"