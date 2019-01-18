Туркменский лидер провел совещание с главами администраций регионов

АШХАБАД, 18 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов gровел видеоконференцию с участием хякимов велаятов.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения вопросов разработки программ социально-экономического развития регионов на 2019-2025 годы с учетом особенностей каждого велаята, в том числе, производственных, сырьевых, почвенно-климатических и других.

Особое внимание будет уделено сферам АПК, сельского и водного хозяйства, промышленности, транспорта и связи, развитию спорта, здравоохранения, культуры, образования, туризма, строительству объектов социальной сферы и инфраструктуры, привлечению инвестиций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"