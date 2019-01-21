Туркменистан и Узбекистан продолжают работу по определению границы

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 января в Карши (Кашкадарьинская область Узбекистана) завершилась очередная встреча рабочих групп совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между двумя странами, стартовавшая 11 января.

В ходе переговоров стороны представили свои предложения по прохождению проектной демаркационной линии туркмено-узбекской Государственной границы, рассмотрели и согласовали Таблицу распределения выполняемых демаркационных работ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"