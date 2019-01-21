Глава Туркменистана провел заседание правительства

АШХАБАД, 20 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в цифровом формате очередное заседание Кабинета Министров.

В ходе встречи члены правительства представили отчеты о текущем положении дел в сферах транспорта и связи, ТЭК, промышленности, энергетики, технологий, строительства и производства стройматериалов, здравоохранения, науки и образования, сельского и водного хозяйства, животноводства, торговли и экономики, реализации внешнеполитического курса страны, работе национального парламента.

Прозвучали доклады о ходе подготовки проектов Программы социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы, Программы развития нефтегазовой промышленности страны на 2019-2025 годы, Программы по развитию сферы культуры на 2019-2025 годы, Порядка единой регистрации действующих в Туркменистане объектов торговли в целях совершенствования их деятельности, Национальной сметно-нормативной базы и совершенствования системы ценообразования в строительстве.

Также туркменский лидер утвердил План мероприятий по случаю объявления девизом 2019 года "Туркменистан – Родина процветания" и подписал постановления "О создании Межведомственной комиссии по подготовке добровольного национального обзора о реализации Целей устойчивого развития в Туркменистане" и "Об утверждении состава Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права".

ИП "ТУРКМЕНинформ"