Глава Туркменистана произвел новые назначения

Глава Туркменистана произвел новые назначения21.01.2019 11:00
АШХАБАД, 21 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел ряд новых кадровых назначений.
В частности, глава государства подписал указ о присвоении дипломатического ранга и назначении Шалара Гелдыназарова Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Индия (город Нью-Дели).
Также туркменский лидер утвердил Юсупа Амансарыева на должность заместителя председателя Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.
ИП "ТУРКМЕНинформ"