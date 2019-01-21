Глава Туркменистана произвел новые назначения

АШХАБАД, 21 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел ряд новых кадровых назначений.

В частности, глава государства подписал указ о присвоении дипломатического ранга и назначении Шалара Гелдыназарова Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Индия (город Нью-Дели).

Также туркменский лидер утвердил Юсупа Амансарыева на должность заместителя председателя Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"